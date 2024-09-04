اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يشارك فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:33 م
القومى للمرأة يشارك فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تأتى وفق رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتنمية المستدامة نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ومن المقرر اطلاقها فى السابع من شهر سبتمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتى مشاركة المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المبادرة الرئاسية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدار 100 يوم، حيث تم وضع خطة تنفيذية لهذه البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية والخدمات المتنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل جوانب مختلفة من حياة المرأة والأسرة المصرية، وذلك من خلال العمل على محورى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والتوعية.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادى والاجتماعى برامج الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالى، والتدريبات الحرفية والمهنية لتطوير مهارات المرأة للدخول لسوق العمل، وتدريبات وحملات توعية بالتمكين الاقتصادى وبالقضاء على العنف ضد المرأة فى محطات الترام بمحافظة الاسكندرية، فيما يتضمن محور التوعية المجتمعية والصحية حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار للحد من الزيادة السكانية،والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة،ومبادرتى نورة ودوى بالإضافة إلى الوعى البيئى كمبادرات المشروعات الخضراء الذكية للتوعية بأهمية الاستدامة البيئى، ومعسكرات تدريبية وورش عمل للقادة الدينيين القساوسة والأئمة، ودورات تدريبية للقادة المحليين، ودورات تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية.







القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مبادره بداية جديدة

مبادره بناء الإنسان

التنميه البشرية



الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة يدرب سيدات وادى النطرون بالبحيرة على حرفة الخياطة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:35 م

"حياة كريمة" بالمحافظات.. قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر تحتفل بتسليم 15 منزلًا بعد تأهيلها.. تطوير البنية التحتية للأندية الرياضية فى أسوان.. واستمرار الأعمال بمركز تنمية الأسرة بقرية سنبو الكبرى بالغربية.. صور

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:49 م

"بداية" أكبر مشروع مصرى لبناء الإنسان.. مبادرة تستهدف حياة كريمة للمصريين

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:34 م

المشروع القومى "بداية".. ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.. يجمع بين رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني وبرنامج عمل الحكومة.. ويستهدف توفير نظام صحى للجميع ومنظومة تعليم أفضل

الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:41 م

مدير الشمول المالي بالقومي للمرأة لـ"إكسترا نيوز": نمكن المرأة في جميع المجالات

الأحد، 15 يناير 2023 06:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة