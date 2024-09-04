القومى للمرأة يشارك فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

كتب محمود راغب

يشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تأتى وفق رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتنمية المستدامة نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ومن المقرر اطلاقها فى السابع من شهر سبتمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتى مشاركة المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المبادرة الرئاسية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مدار 100 يوم، حيث تم وضع خطة تنفيذية لهذه البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية والخدمات المتنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل جوانب مختلفة من حياة المرأة والأسرة المصرية، وذلك من خلال العمل على محورى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والتوعية.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادى والاجتماعى برامج الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالى، والتدريبات الحرفية والمهنية لتطوير مهارات المرأة للدخول لسوق العمل، وتدريبات وحملات توعية بالتمكين الاقتصادى وبالقضاء على العنف ضد المرأة فى محطات الترام بمحافظة الاسكندرية، فيما يتضمن محور التوعية المجتمعية والصحية حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار للحد من الزيادة السكانية،والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة،ومبادرتى نورة ودوى بالإضافة إلى الوعى البيئى كمبادرات المشروعات الخضراء الذكية للتوعية بأهمية الاستدامة البيئى، ومعسكرات تدريبية وورش عمل للقادة الدينيين القساوسة والأئمة، ودورات تدريبية للقادة المحليين، ودورات تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية.