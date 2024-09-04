السمسم بعد الحصاد يزين الحقول بسوهاج.. والأهالى ينتظرون المحصول.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من محافظة سوهاج، بعنوان "السمسم بعد الحصاد يزين الحقول بسوهاج.. والأهالى ينتظرون المحصول" حيث شهدت محافظة سوهاج هذا العام زراعة 717 فدانا من محصول السمسم بالمراكز المختلفة، حيث قام الأهالى بعملية الحصيد للمحصول تمهيد للحصول على ناتج عملية الدرس بالطريقة اليديوية القديمة.

هذا ويعتبر السمسم من المحاصيل الزيتية الهامة والتى تزرع أساسا للحصول على بذوره التى تستخدم فى إنتاج بعض المواد الغذائية حيث أن بذوره غنية فى الزيت والبروتين والكالسيوم والفسفور وتتراوح نسبة الزيت فى الأصناف المصرية ما بين 55 -60% والبروتين من 15 – 25% كما تتميز قشرة البذرة بارتفاع نسبة الألياف الخام والمواد المعدنية والكالسيوم وحمض الأوكساليك.

كما أن السمسم من المحاصيل المربحة خاصة فى الأراضى التى لا تجود فيها المحاصيل التقليدية وكذلك فى مناطق الاستزراع الجديدة بالإضافة إلى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة والأراضى الطميية والطينية جيدة الصرف ولا يجود فى الأراضى الغدقة ورديئة الصرف والملحية.

ويزرع السمسم فى مصر أساسا لصناعة الحلاوة الطحينية والطحينة كما يدخل فى صناعة الحلويات وبعض الصناعات الدوائية وفى المخابز ويستخدم الكسب الناتج بعد الاستخلاص فى تغذية المواشى حيث يخلط مع كسب فول الصويا لإنتاج غذاء متوازن.

ومن جانبها أكدت، أن من الأصناف التى يتم زراعتها جيزة 23، وتوشكى 1، شندويل 3 والسبحة يمكن أن تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 8 أرادب "الأردب 120" كيلو.

أن المساحة المنزرعة بمحصول السمسم هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 717 فدانا والمديرية من جانبها قدمت مديرية الزراعة كافة أوجه الدعم الخاصة بزراعة السمسم للمزارعين فى مقدمتها التقاوى المنتقاه ومن اجود واحسن الأنواع وكذلك تم تقديم دروات إرشادية من مقبل الإدارات الزراعية وهناك متابعة مستمرة من قبل المهندسين الزراعيين للمحصول بكل مراحل نموه وأى مشورة يحتاج إليها المزارع يتم تقديمها فورا بالإضافة إلى طرق المقاومة للحشائش والأفات الزراعية.