اليوم السابع
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الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:59 م
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السجن المشد خمس سنوات لهاطل قام مع أربعة متهمين سبق الحكم عليهم بخطف موظف قبرصي

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:41 م
السجن المشد خمس سنوات لهاطل قام مع أربعة متهمين سبق الحكم عليهم بخطف موظف قبرصي حبس- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قضت محكمة جنايات بنى سويف فى حكمها برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان رئيس المحكمة وعضـوية المسـتشارين محمد فاروق أمين وأشرف أبوالحسن محمد كمالى وأمانة سر أمجد سمير، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على عاطل لقيامه مع أربعة متهمين سبق الحكم عليهم بخطف  قبرصي الجنسية، مدير تنفيذي بإحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، واحتجازه بدون وجه حق وسرقة مرتبات العاملين بشركته أثناء ذهابه على الطريق من بنى سويف إلى راس غارب.


تعود الواقعة إلى قيام المحكوم عليه وأربعة آخرين  سبق الحكم عليهم بخطف قبرصى الجنسية، وبحوزته مرتبات العاملين بشركة أعمال لمقاولات بطريق راس غارب، والتعدى عليه وسرقة المرتبات منه .

وكانت النيابة العامة وجهت تهمة إلى المتهم المحكوم عليه وأربعة سرقة جهاز هاتف متنقل والتابلت واللاب توب “ومبلغ مالى وقدره تسعة عشر ألف جنيه مصري وثلاثة آلاف يورو والمملوكين للمجنى عليه، وتعدوا عليه و الإستيلاء على المنقولات والمبلغ المالى .


 







بنى سويف

محكمة بنى سويف الجنائية

سرقة اجنبى

سرقة موظف اجنبى




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