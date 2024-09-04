الرئيس السيسي: موقف مصرى تركى ثابت بضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن موقف مصرى تركى ثابت بضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلى فى الضفة الغربية، وذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسى، ونظيره التركى رجب طيب أردوغان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتى الدولتين فى مختلف مجالات التعاون.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم، الأربعاء، إلى أنقرة فى زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث كان الرئيس أردوغان على رأس مستقبليه بالمطار.



وأوضح السفير أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة فى مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر فى فبراير الماضى، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيًا أو على مستوى الإقليم، الذى يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.