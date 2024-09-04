اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

والتعاون بين مصر وتركيا

الرئيس السيسى: زيارتى لأنقرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:56 م
الرئيس السيسى: زيارتى لأنقرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى:"أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك"، ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

 

WhatsApp Image 2024-09-04 at 12.53.39 PM
تغريدة الرئيس السيسى 






السيسي يزور تركيا

السيسي في تركيا

السيسي تركيا

الرئيس السيسي

السيسي اليوم

زيارة السيسي لتركيا

اردوغان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة