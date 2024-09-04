الدكتورة مروة حسان مديرا لمكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة

الدقهلية-شريف الديب- محمدالحبشي

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة قرارا بتعيين الدكتورة مروة حسن محمد حسان،الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة مديرا لمكتب العلاقات الدولية.

حصلت الدكتورة مروة حسان، على بكالوريوس المحاسبة - شعبة انجليزي عام 1999 (الأولى مع مرتبة الشرف وحصلت على درجة الماجستير في المحاسبة: كلية التجارة - جامعة المنصورة عام 2007،دكتوراه الفلسفة في المحاسبة - جامعة Aston بالمملكة المتحدة عام 2012.

وعينت حسان معيد بقسم المحاسبة- كلية التجارة جامعة المنصورة:عام 2001.، ومدرس مساعد بقسم المحاسبة عام 2007، ومدرس بقسم المحاسبة،وأستاذ مساعد بقسم المحاسبة- 2018.

كما شغلت مستشار رئيس جامعة المنصورة للتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة عام 2023.، ومدير برنامج التعاون محو الأمية الرقمية للطلاب والعاملين:بجامعة المنصورة- شركة مايكروسوفت،ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة- قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وقائم بعمل رئيس مجلس قسم المحاسبة- كلية التجارة-في الفترة من (2019حتى 2020، وعضو البعثة الدبلوماسية- سفارة جمهورية مصر العربية بأنقرة في الفترة من (2020حى 2022)، ورئيس رابطة AMACS للدبلوماسيين، ومدير وحدة العلاقات الدولية بكلية التجارة، ومدرب معتمد وعضو فريق التدويل في مؤسسات التعليم العالى.

كما عملت كمنسق لاتفاقية التعاون بين كلية التجارة بجامعة المنصورة ومعهد المحاسبين الإداريين Institute for Management Accountants (IMA)، ومنسق التعاون بين شركة مايكروسوفت وكلية التجارة، ومدير المبادرة التدريبية لشركة مايكروسوفت لمحو الأمية الرقمية وبناء مهارات الطلاب والأساتذة والعاملين بكلية التجارة، ومنسق اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة و جامعة Kent State بالولايات المتحدة الأمريكية، و منسق اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت، ونقطة اتصال جامعة المنصورة مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن التعاون الثنائي متعدد الأطراف مع وكالة كوريا للتعاون الدولى فضلا عن مهام أخرى بجانب مهامها الوظيفية.



