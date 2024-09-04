اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: لن نتحدث عن تفاصيل تفاوضنا مع مصر وقطر وإسرائيل بشكل علنى الآن

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:39 م
الخارجية الأمريكية: لن نتحدث عن تفاصيل تفاوضنا مع مصر وقطر وإسرائيل بشكل علنى الآن بلينكين
محمد جمال

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنه لن يتم التحدث عن تفاصيل تفاوضنا مع مصر وقطر وإسرائيل بشكل علنى الآن، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترحات بايدن للانسحاب من الأماكن كثيفة السكان والأمر يتطلب مرونة من إسرائيل، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأشارت إلى أن واشنطن قدمت توصيات محددة للحكومة الإسرائيلية لتقليل عدد الضحايا المدنيين في عمليتهم العسكرية، مضيفة إلى أن التفاوض على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ليس سهلا والتفاوض على المرحلة الثانية سيكون أصعب.







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