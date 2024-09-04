الأحد آخر موعد للتقديم فى حفل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بجامعة القناة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة قناة السويس، أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في حفل تكريم المتفوقين هو يوم 8 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك استمراراً لجهود جامعة قناة السويس في تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وبناءً على توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وتتفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور تمت إضافة الطلاب في المرحلة الابتدائية الذين حققوا نسبة نجاح 90%، وكذلك ذوي الهمم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنسبة 70% للعام الدراسي 2023/2024.

ويتعين على جميع المتقدمين تقديم الشهادات والمستندات المطلوبة قبل موعد أقصاه 8 سبتمبر 2024.

وفي سياق هذا الإعلان صرح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على تقدير وتكريم جميع الطلاب المتفوقين، سواء في المراحل التعليمية المختلفة أو من ذوي الهمم، وذلك إيمانا بأهمية دعمهم وتشجيعهم لتحقيق المزيد من النجاحات، لافتاً إلى حرص الجامعة على منح الجميع فرصة عادلة للمشاركة في هذا الحفل المميز.

من جهته أضاف شريف فاروق إبراهيم، أمين عام الجامعة، أن الجامعة قامت بتوفير كل الإمكانيات لضمان تنظيم حفل تكريم يتناسب مع إنجازات الطلاب، متمنياً لجميع المُكرمين التوفيق والاستمرار في تحقيق النجاحات، مطالباً بسرعة تقديم المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي لضمان إدراجهم في قائمة المكرمين.

يقوم بتنظيم الحفل منار السيد مدير عم الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور أحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.

جدير بالذكر أن حفل تكريم الطلاب المتفوقين يُعقد سنوياً احتفاءً بجهود أبناء العاملين وتفوقهم الأكاديمي.