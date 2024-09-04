اقتناء حيوان أليف فى بيتك هيساعدك فى علاج الاكتئاب.. اعرف إزاى

كتبت فاطمة خليل

الحيوانات الأليفة أفضل صديق للإنسان، حيث إن تربية الحيوانات الأليفة يمكن أن تحسن حياة الشخص، لأنها توفر الدعم النفسى، فهى تقدم حبًا غير مشروط لصاحبها، وتكون موجودة دائمًا عند الحاجة مما يساعد على تقليل مشاعر الوحدة أو التوتر، في هذا التقرير نتعرف على فوائد اقتناء حيوان أليف لصحتك وكيف يساعدك فى علاج الاكتئاب، بحسب موقع "تايمز ناو".



يمكن للحيوانات الأليفة تحسين الصحة العقلية والجسدية؛ على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك المشي مع الكلب على ممارسة الرياضة بانتظام والتفاعل الاجتماعي.



أيضًا، عندما تداعب حيوانًا أليفًا يمكن أن يساعد في تقليل القلق وخفض مستويات التوتر، وبالتالي، فإن الحيوانات الأليفة ليست مجرد رفقاء ولكن أيضًا مصدرًا للراحة والفرح.

اقتناء حيوان أليف فى بيتك هيساعدك فى علاج الاكتئاب

الدعم العاطفي

تمنحك الحيوانات الأليفة صداقة مستمرة يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالوحدة، حيث يمنحك وجودها شكلًا من أشكال الدعم العاطفي الذي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

روتين يومى

تتطلب رعاية الحيوانات الأليفة روتينًا يوميًا مثل التغذية والمشي والعناية بحيوانك الأليف، ويمكن أن يمنح هذا الجدول المنظم الشخص المصاب بالاكتئاب شعورًا بتحقيق الهدف والاستقرار، وبالتالي، يساعده على إنشاء روتين يومي أكثر نظاماً.

زيادة النشاط البدني

تتطلب الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد هذا أيضًا أصحابها على الانخراط في أنشطة بدنية مثل المشي أو اللعب والتي من المعروف أنها تعزز الحالة المزاجية وتحسن الصحة العقلية بشكل عام من خلال إطلاق الإندورفين.

التفاعل الاجتماعي

يمكن للحيوانات الأليفة أيضًا أن تعمل كمحفزات اجتماعية، وبالتالي، تساعدك على التفاعل مع الآخرين، على سبيل المثال، غالبًا ما يشارك أصحاب الكلاب في محادثات أثناء المشي أو في حدائق الكلاب، يمكن أن تساعد هذه التفاعلات الاجتماعية في تقليل العزلة الاجتماعية وتحسين الحالة المزاجية.

تقليل التوتر

عندما تداعب حيوانك الأليف، يساعد ذلك في خفض مستويات الكورتيزول وتقليل التوتر، يمكن أن يساعد مداعبة حيوانك الأليف في إطلاق الأوكسيتوسين وهو هرمون يساعد في الترابط ويقلل من التوتر، وبالتالي تحسين الصحة العقلية.

صرف الانتباه عن الأفكار السلبية

يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة وسيلة صحية لصرف انتباهك عن الأفكار السلبية أو الوسواسية المرتبطة بالاكتئاب.

عندما تشارك في أنشطة متعلقة بالحيوانات الأليفة أو تركز ببساطة على احتياجات الحيوان الأليف، يمكن أن يحول ذلك انتباهك بعيدًا عن الأفكار المزعجة.

الحب غير المشروط

تقدم الحيوانات الأليفة حبًا وقبولًا غير مشروطين يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مشاكل قلة الثقة بالنفس، يمكن أن يمنحك هذا شعورًا بالقيمة والأمان العاطفي.

تحسين الحالة المزاجية

لقد ثبت أن التفاعل مع الحيوانات الأليفة يؤدي إلى إثارة المشاعر الإيجابية وتعزيز الحالة المزاجية. يمكن أن يجلب السلوك المرح والعاطفي للحيوانات الأليفة الفرح والضحك وهو أمر مفيد لمكافحة أعراض الاكتئاب.