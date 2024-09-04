افتتاح 55 مشروعا خدميا بتكلفة 4.3 مليار جنيه فى العيد القومى للشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 146 مليون و600 ألف جنيه، و4 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 170 مليون و500 ألف جنيه، ومشروعين بقطاع الطرق بتكلفة 2 مليار و700 مليون جنيه، و12 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، ومشروع بقطاع الكهرباء بتكلفة 40 مليون جنيه، و14 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 33 مليون و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروعين بقطاع تحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 م بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وصولاُ لتحقيق رضاهم نحو تلك الخدمات المقدمة لهم.