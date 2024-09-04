استطلاع للرأى بإسرائيل: 61 % لا يثقون فى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

كتب أحمد جمعة

كشف استطلاع للرأي في اسرائيل أعدته قناة كان العبرية، الاربعاء، أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون ترك محور فيلادلفيا من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى، مقارنة بـ 29% ضد انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلى.

واكد الاستطلاع الذي نشرت القناة الاسرائيلية نتائجه قبل قليل ان 61 % لا يثقون في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب مقابل 32% يثقون به.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أبلغوا الوسطاء الاستعداد للانسحاب من محور فيلادلفيا بالمرحلة الثانية لصفقة وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى في غزة.

وذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع على مفاوضات غزة، أن تمسك بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بالبقاء في محور فيلادلفيا نسف لمحادثات التهدئة وصفقة المحتجزين.

وقال مصدر رفيع المستوى إن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".