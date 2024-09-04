إصابة شخصين خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين بكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود شخصين مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "السيد أ"، 30 سنة، و"محمود أ"، 25 سنة، و"كريم أ"، 27 سنة، و"محمد أ"، 32 سنة، و"يوسف أ"، 21 سنة، وطرف ثان "خالد ع"، 23 سنة، مصاب، و"حازم ع"، 30 سنة، مصاب، و"محمود م"، 24 سنة، و"وليد م"،21 سنة، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.