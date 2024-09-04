اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخصين خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بطوخ

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:28 م
إصابة شخصين خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بطوخ مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين بكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود شخصين مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى قها التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "السيد أ"، 30 سنة، و"محمود أ"، 25 سنة، و"كريم أ"، 27 سنة، و"محمد أ"، 32 سنة، و"يوسف أ"، 21 سنة، وطرف ثان "خالد ع"، 23 سنة، مصاب، و"حازم ع"، 30 سنة، مصاب، و"محمود م"، 24 سنة، و"وليد م"،21 سنة، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 







اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مشاجرة

خلافات الجيرة

مصابين

اخبار محافظة القليوبية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة