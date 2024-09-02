اليوم السابع
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أبو الغيط يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات النيابية فى الأردن

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 11:01 ص
أبو الغيط يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات النيابية فى الأردن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن.

ستقوم البعثة خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف شركاء العملية الانتخابية لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

ستصدر البعثة بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية المراقبة، كما ستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي سيتناول ملاحظاتها التفصيلية حول الانتخابات والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

 







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الانتخابات النيابية في الأردن




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