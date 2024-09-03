اليوم السابع
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5 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قرارات إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:11 م
5 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قرارات إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

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حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

يذكر أن الجدير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرار بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.







المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية

إضافة رسوم النظافة على الكهرباء

فواتير الكهرباء




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