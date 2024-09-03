وفد من الأعلى للجامعات يتفقد برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادى الأهلية

قنا صابر سعيد

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد المجلس الأعلى للجامعات لفحص الإمكانيات المادية والبشرية لبرنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الاهلية، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، والدكتور فرج خضاري، عميد كلية الهندسة مسئول مركز المعلومات بالجامعة الأهلية، والدكتور عبد الرحيم يوسف، منسق برنامج كلية الهندسة بالجامعة الأهلية، الدكتور عادل محمد أحمد، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الأهلية.

ورحب رئيس الجامعة، بوفد الأعلى للجامعات والدور الذي تقوم به جامعة جنوب الوادي في إتاحة فرص التعليم العالي بكفاءة وفاعلية، وحرص الجامعة على توفير مختلف سبل الدعم للجامعة الأهلية منذ بداية العمل بها وإيجاد مختلف مصادر التعلم، وحدة الارشاد الاكاديمي، مركز ضمان الجودة، وحدة القياس والتقويم وفقا لأحدث الممارسات.

وتحدث عكاوي، عن برامج الجامعة الأهلية وهي "الطب والجراحة، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الألسن" مشيرا إلى التنسيق الكامل بين الجامعة الأم والجامعة الاهلية لدعم مختلف الخدمات التي تقدمها الجامعة الاهلية للطلاب.