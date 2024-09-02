معامل تنسيق جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب الشهادات الفنية

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لاستقبال طلاب الشهادات الفنية الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وأضاف الدكتور بدوي، شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن موقع التنسيق متاح لطلاب الشهادات الفنية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 12سبتمبر2024.



وأشار علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات ومعمل التطوير 2 بجوار كلية الآداب بمقر الجامعة بقنا، ومعمل بكلية التربية بالغردقة لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة.

