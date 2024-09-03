اليوم السابع
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وظائف شاغرة بمستشفى المنصورة التخصصى لفنى المعامل.. تعرف عليها

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:00 ص
وظائف شاغرة بمستشفى المنصورة التخصصى لفنى المعامل.. تعرف عليها مستشفى المنصورة التخصصي
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت مستشفى المنصورة التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن وجود وظائف شاغرة، واحتياجها لفنيي معامل للعمل بمعمل بنك الدم وذلك عن طريق الندب، والإعارة، وترسل الطلبات باسم السيد الدكتور مدير المستشفى على العنوان التالي: مستشفى المنصورة التخصصي - ش الجمهورية - المنصورة.

 

وما تزال فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مستمرة بالمستشفى؛ للكشف المبكر عن الأورام السرطانية شاملة أورام: (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم)؛ لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة؛ وبالتالي تخفيض عدد الوفيات الناجمة عنه.

 

 

 







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