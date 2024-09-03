اليوم السابع
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وزير الخارجية يستقبل خالد العنانى ويتعهد بتوفير دعم كامل لترشحه لـ"اليونسكو"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:42 م
وزير الخارجية يستقبل خالد العنانى ويتعهد بتوفير دعم كامل لترشحه لـ"اليونسكو" بدر عبد العاطى وخالد العنانى
كتب أحمد جمعة

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فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، يوم 3 سبتمبر الجارى، الدكتور خالد العنانى، مرشح مصر لمنصب مدير عام المنظمة.

أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، إلى أن اللقاء تناول آخر مستجدات حملة الترشيح المصرى، ولاسيما بعد الجولات الخارجية الأخيرة التى نظمتها وزارة الخارجية للمرشح المصرى، والتى شملت كل من موريشيوس وجمهورية الكونجو وأنجولا، حيث أكد الوزير على أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولى للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة، والتى كانت مصر من الدول المؤسسة لها، بما فى ذلك أهمية استمرار الجولات للدول الأوروبية والآسيوية واللاتينية.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الدكتور عبد العاطى وجه كذلك بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح، والبناء على التأييدين العربى والافريقى اللذين حظى بهما المرشح المصرى ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى الأخيرين.







خالد العنانى

بدر عبد العاطى

مصر

اليونسكو




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