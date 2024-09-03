وزيرة التنمية المحلية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية يشهدان حفل تسليم 66 منحة لأوائل الثانوية العامة

محمد صبحى

كرم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء أوائل طلاب الثانوية العامة من محافظات مصر، الحاصلين على المنحة الدراسية الكاملة المقدمة لهم من الجامعة و البالغ عددها 46 منحة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، تسري المنحة طوال فترة الدراسة بكلياتها السبع للعام الاكاديمي 2024 – 2025 وهم كليات ( الهندسة و علوم المواد – الهندسة وتكنولوجيا الأعلام – هندسة و تكنولوجيا المعلومات – الحقوق و الدراسات القانونية – العلوم التطبيقية و الفنون – تكنولوجيا الإدارة – الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية).

وقد أرست الجامعة الألمانية بالقاهرة هذا التقليد السنوي إعتباراً من عام 2012 حيث تقدم منحة (البرنامج الرابع – أوائل المحافظات) للطلاب المتفوقين في إطار دعم مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب النابغين بكافة ربوع مصر مما يتيح لهم الألتحاق بكليات الجامعة التي ترتكز برامجها الدراسية على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي الذي تطبقه دولة المانيا في برامجها الدراسية ، علماً بأن الدراسة بالجامعة باللغة الإنجليزية بجانب دراسة إضافية للغة الالمانية.

وفى السياق ذاته كرم يوليوس جورج لوي رئيس مجلس إمناء الجامعة الألمانية الدولية و الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أوائل طلاب مرحلة الثانوية العامة من محافظات مصر المختلفة الذين تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم من الجامعة البالغ عددها ٢٠ منحة للدراسة بكلياتها ( الهندسة – المعلوماتية و علوم الحاسوب – التصميم – الهندسة المعمارية – التكنولوجيا الحيوية –الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا - العلاج الطبيعي – إدارة أعمال وفيها معلوماتية الأعمال (Business informatics ، علماً أن اللغة الإنجليزية هي اللغة التي تتبعها في برامجها الدراسية بجانب اللغة الإضافية الألمانية لكى تسنح لهم الفرصة للعمل محلياً ودولياً.

وقال الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إن هذه المنحة جاءت بهدف إتاحة الفرصة للطلاب النابغين بمختلف ربوع محافظات مصر الإلتحاق بها بشفافية تامة في التنفيذ إيماناً منها بضرورة مساهمتها في تحمل جزء من المسؤلية المجتمعية للدولة لتحقيق أهداف الإستراتجية الوطنية للتعليم العالى 2030

و تتضمن المنحة المقدمة المصروفات الدراسية - رسوم التقدم للقبول - تأمين المعامل – الإنتقال من السكن والعودة إليه ، الأقامة و مصروف للإعاشة " فيما عدا طلاب محافظتي القاهرة والجيزة" وذلك حتى مرحلة إتمام الدراسة .

أقيمت الاحتفالية في حضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب وعدد من القيادات الإعلامية المتخصصة بقطاع التعليم.