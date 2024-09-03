نشوب حريق فى أتوبيس بمنطقة كيما أسوان دون إصابات

أسوان - عبد الله صلاح

شب حريق، اليوم، فى أتوبيس بجوار مدرسة كيما الابتدائية بمدينة أسوان، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى أتوبيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتبين نشوبه فى أتوبيس ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر، وتبين أن الأتوبيس سياحى يتبع شركة سياحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.