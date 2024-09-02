مرحلة تقليل الاغتراب.. غدا آخر موعد للتقدم على موقع التنسيق الإلكترونى

كتب ـ محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات"، غدا الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن لأعمال المرحلة من مكتب التنسيق، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، يوم الخميس الماضى فى ضوء الـ10% من الطلاب.

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط.

فيما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.