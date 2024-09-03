اليوم السابع
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"معلومات الوزراء" يستعرض فيديو عن العلمين الجديدة "من أرض الألغام.. إلى أرض الأحلام"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:54 م
"معلومات الوزراء" يستعرض فيديو عن العلمين الجديدة "من أرض الألغام.. إلى أرض الأحلام" العلمين الجديدة
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو عن مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن "العلمين الجديدة" هى أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وتُعد إحدى مدن الجيل الرابع.

وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستُقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر، حيث تضم مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، إلى جانب أنها تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عددًا من الشركات العالمية للاستثمار بها، ما ساهم في جذب السائحين من كل أنحاء العالم إليها.







العلمين الجديدة

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

مدينة العلمين الجديدة




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