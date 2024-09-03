اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:45 ص
مصرع شخص وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى نطاق المحافظة.

وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق بنى سويف ، وتم نقل جثة لشخص الى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما نقلت سيارات الإسعاف 7 مصابين بإصابات مختلفة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المستشفى.







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