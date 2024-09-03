محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات ندوة مجابهة التلوث الكيميائى

كفر الشيخ-محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة مجابهة التلوث الكيميائي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، الندوة تهدف إلى استعراض بعض السيناريوهات المحتملة لمجابهة حوادث التلوث الناتجة عن بعض المنشآت والمصانع التي تستخدم المواد الكيميائية وكيفية التعامل معها لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم الربط مع كافة أجهزة وقطاعات المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية، والفرعية بالمراكز وقطاعات الخدمات، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود حول كيفية مجابهة التلوث والتعامل معهّ وحماية الأرواح.

كما تم خلال الندوة استعراض عدد من سيناريوهات التلوث الكيميائي وكيفية التعامل معها ودور المديريات والقطاعات والأجهزة المعاونة، وتطبيق معايير السلامة العامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.