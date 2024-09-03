محافظ بنى سويف يناقش مع "التخطيط" إجراءات الدفع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية، للدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المحلية مع الالتزام بالبرنامج والجدول الزمني المحدد، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقائه مسؤولى الإدارة العامة للإدارة الإستراتجية "التخطيط ومتابعة الخطة" لمتابعة مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، في الفترة من 1 يوليو حتى 1 سبتمبر 2024.

وأشار محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة، في تقرير عرضه على المحافظ، إلى اعتماد الخطة وضعها بعد إعداد وحضور جلسات التشاور والحلقات النقاشية بحضور كافة فئات المجتمع من (تنفيذيين، أعضاء البرلمان، المرأة ، الشباب ، أساتذة الجامعة) وذلك لمناقشة مقترحات الخطة والاستماع لكافة مطالب الحضور ودراسة مدى إمكانية إدراجها بالخطة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات وزارة التخطيط.

وتم إعداد الخطة وإدراج المشروعات بها طبقاً لبرامج الخطة المطورة والتي تشمل ( النقل والطرق والدعم الفني، تحسين البيئة ، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الحضرية والريفية)، بإجمالي اعتمادات 805.3 مليون جنيه.

وكانت بني سويف في مقدمة المحافظات التي طلبت تمويلاً للمرحلة الأولى من العام المالي 2024/205 من بنك الاستثمار القومي بنسبة تتجاوز25% المقررة لتصل نسبة الإتاحة إلى نحو 32%، مما أسهم في اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لمعظم مشروعات الخطة على مستوى المحافظة، تمهيداً للبدء في التنفيذ،سعياً للانتهاء من كافة المشروعات في وقت مبكر من العام المالي، وقد تم وضع برنامج زمني ميداني" بشكل أسبوعي" لمتابعة لمشروعات الخطة على مستوى مراكز المحافظة، والوقوف على أية معوقات لتذليلها أولاً بأول لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة.