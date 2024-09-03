بعثة كاب فيردى تزور منطقة هرم ميدوم السياحية فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

استقبلت محافظة بنى سويف بعثة منتخب كاب فيردي"الرأس الأخضر"لكرة القدم، خلال زيارتهم لبعض الأماكن السياحية المصرية، حيث زاروا منطقة واحة وهرم ميدوم، وذلك على هامش تواجدهم في القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب مصر الأول ، حيث كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إدارة السياحة بمتابعة البعثة وتقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

تجولت بعثة منتخب كاب فيردي لكرة القدم بمنطقة واحة وهرم ميدوم ، شملت تفقد الهرم الذي يعد ثاني أقدم هرم مدرج في العالم وقد بناه الأمير"حوني"، واستكمله "سنفرو" ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات فقط، ويحيط به معابد جنائزية، ومقابر خاصة بأمراء الدولة فى ذلك العصر.

حيث أعربت البعثة عن استمتاعهم بالرحلة،وذلك لامتلاك بنى سويف جمال الطبيعة والشمس المشرقة والمقومات الأثرية والتاريخية ، بالإضافة إلى كرم أهلها وحفاوة الاستقبال، فضلًا عن التسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم وتكليفاته لمسؤولى السياحة فى هذا الشأن.

وتشهد بنى سويف، استقبال العديد من الأفواج السياحية التى تتوقف داخل مدينة بنى سويف عبر نهر النيل خلال جولتها من القاهرة إلى الأقصر وأسوان أو العكس، حيث تعد المحافظة أحد مقاصد الجولات السياحية للمتجهين إلى الأقصر وأسوان وذلك لما تتميز به المحافظة من تنوع فى السياحة الأثرية والدينية والترفيهية.

وأكد المحافظ، أن بنى سويف وضعت خطة للنهوض بالقطاع وتنشيط السياحة،ضمن استراتيجية للتنمية السياحي لـ 5 سنوات بدأت من 2020 في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية العامة وهي أول استراتيجية محلية يتم اطلاقها على مستوى محافظات مصر.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري ترجمة استراتيجية التنمية السياحية عبر مشروعات داعمة للقطاع مثل افتتاح الممشى السياحي على الكورنيش ووضع برنامج اليوم الواحد السياحي، وجاري تنفيذ مشروع المرسى السياحي وتطوير واحة ميدوم والترويج لمنطقة الحيبة ، وإعادة تأهيل محمية وادي وكهف سنور للزيارة وغيرها من الجهود والمشروعات التي ستساهم في وضع بني سويف في مكان لائق بأجندة السياحة المصرية.