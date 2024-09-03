محافظ بنى سويف يتابع إخماد حريق فى فناء مبنى قديم للتربية والتعليم.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود وإجراءت التعامل مع حريق بحشائش جافة في فناء مبنى التربية والتعليم القديم بشارع إسلام بمدينة بني سويف، حيث يجري السيطرة على الحريق دون أية خسائر.

انتقل المحافظ لموقع الحادث يرافقه مدير أمن بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك فور البلاغ عن تلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بالمكان القريب من منطقة حيوية بالمدينة، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لموقع الحريق.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء من الحماية المدنية ببني سويف، واطمأن المحافظ من مسؤولي الحماية المدنية أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لأي موقع حيوي.



المحافظ يتابع اخماد الحريق



محافظ بنى سويف



جانب من الحريق