محافظ الوادي الجديد يقرر سحب الأعمال من الشركات غير الجادة بالمجمع الحكوى المميكن

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة نهو الأعمال المتبقية وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة فى تنفيذ أعمال المجمع الحكومى المميكن بالخارجة، وذلك خلال جولته اليوم الأحد، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر المجمع الحكومي ، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

و تفقّد المحافظ مقرّ المبنى الإداري للمحافظة ومبنى التعامل مع الجمهور، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية، وتوصيل أجهزة التكييف والتبريد والبدء في أعمال التأثيث والفرش، بالإضافة لتركيب الواجهات الزجاجية بمجمع المحاكم. كما وجّه بتدبير عمالة إضافية لأعمال الري والعناية بالمسطحات الخضراء، وتكليف مركز الخارجة بإعداد نموذج إضاءة خارجية لجميع المباني داخل العاصمة.