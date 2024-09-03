محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بشارع ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، شملت الجولة متابعة أعمال رفع الإشغالات والتعديات، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير المنطقة، وذلك في خطوة نحو تحسين المظهر الحضاري لحي شرق شبرا الخيمة والقضاء على ظاهرة الإشغالات العشوائية.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الجولة، على أهمية القضاء على ظاهرة الإشغالات العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري للشارع وتعوق حركة المرور، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على حياة المواطنين.

ولحل هذه المشكلة بشكل جذري، وجه المحافظ بتخصيص قطع أراضٍي مملوكة للدولة لتقام عليها أسواق حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين بمنطقة ترعة الشابوري، وذلك في إطار خطة شاملة لتنظيم التجارة بالمنطقة.

كما وجه المحافظ بإدراج شارع ترعة الشابوري ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وبالعمل على رصفه بالكامل وتوفير الخدمات الأمنية اللازمة لمنع تكرار ظاهرة الإشغالات.

وفي سياق متصل، قام المحافظ بتوجيه الأجهزة المعنية بإزالة أعمال إنشاء جمالون مخالف على ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة قليوب، وجه المحافظ بإزالة جمالون مخالف بقرية كفر رمادة بقليوب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، مشيرا أن الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم السماح بأي إنشاءات عليها أيا كان إلا بعد الحصول علي الموافقات من وزارة الزراعة.

رافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء عبد الله عاشور السكرتير عن المساعد، والمشرف العام على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.