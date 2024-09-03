محافظ الجيزة يوجه بدعم موقف المريوطية الجديد بخطوط إضافية

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل بـ موقف المريوطية الجديد الكائن بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل.

وخلال الجولة تابع المحافظ، عملية دخول وخروج السيارات واستقلال الركاب للمركبات بعدد من الخطوط المتاحة داخل الموقف، موجهًا بدعم الموقف بعدد من الخطوط الإضافية وفقًا لاحتياجات المواطنين المترددين على الموقف ومراعاة وجود العدد الكافي من سيارات السرفيس لاستيعاب المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لكافة مكونات الموقف، لضمان استيعابه للركاب المترددين عليه والتأهيل الدائم لشبكات الإنارة والحواجز والأسوار ودورات المياه والنظافة.

وأكد المحافظ، على تشديد أعمال الرقابة على مراحل العمل داخل الموقف ومتابعة الحركة المرورية بمحيطه للتعرف على أي حالات تكدس وسرعة التعامل معها.

وتفقد المحافظ غرفة التحكم والمراقبة بالموقف، مشددًا على أهميتها في دعم عناصر الأمان داخل الموقف ومتابعة منظومة العمل بشكل متكامل.

وخلال تفقده لمحيط الموقف، شدد "النجار"، على رؤساء أحياء الهرم والطالبية بتكثيف حملات المرور على المحال للتأكد من التزامها بوضع صناديق قمامة أمام المحال وإلزام شركات الجمع والهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتجها اليومي للحفاظ علي الحالة العامة للنظافة بالقطاع.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.