محافظ أسوان يوجه لسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بملف التقنين

أسوان - عبد الله صلاح

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع عجلة العمل بملف التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017، واستراداد حق الدولة فى أراضيها، أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف بمختلف المدن والمراكز وفقاً لتوقيتات زمنية محددة بحيث يتم عرض نتائج ما تم تنفيذه من أعمال بكل وحدة محلية خلال 15 يوماً.

وشدد محافظ أسوان، على الإنتهاء من جميع المعاينات المتبقية ، فضلاً عن قيام مديرية المساحة بتدقيق بعض الطلبات فى موعد أقصاه الخميس القادم ، والإفادة بالطلبات التى تحتاج إلى المعاينة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رؤساء الوحدات المحلية ، والقيادات التنفيذية المختصة ، وكلف الدكتور إسماعيل كمال رؤساء المراكز والمدن بسرعة توجيه إخطار بعلم الوصول للنموذج الذى تم إعداده لسداد مقدم التعاقد أو القيام بإلغاء الطلب وإدارج الموقع ضمن موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة القادمة.

وفى نفس الوقت يتم توجيه إخطار بعلم الوصول بسداد الأقساط المستحقة أو أن يتم تحويل العقد إلى ترخيص بحق الإنتفاع لبعض الحالات المتقاعسة عن السداد ، موجهاً إلى أنه فيما يتعلق بالطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما ، فيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة من خلال تحديد نقطة الإحداثى وصورة فضائية بحد أقصى منتصف سبتمبر الجارى.

وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميتها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك ، أما بالنسبة للطلبات المرفوضة فيتم مراجعة موقفها من إعادة دراسة التصرف ، وفى حالة رفض التقنين يتم بيان موقفه من تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة وذلك خلال أسبوع من تاريخه.