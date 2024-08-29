محافظ أسوان يستعرض منظومة الكاميرات الأمنية لمراقبة الشوارع والميادين

أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً، اليوم، الخميس، لاستعراض منظومة الكاميرات الأمنية لمراقبة الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية من أجل تحقيق التأمين والسيطرة الكاملة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم الدراسة الفنية لتوفير مصادر ثابتة للتيار الكهربائى من خلال التغذية بالطاقة الشمسية وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى اللازم لتشغيل المنظومة بشكل ثابت ومستمر.

وكان محافظ أسوان، كرم اليوم، أوائل الشهادات الإعدادية والتربية الخاصة والثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك بإجمالى 57 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تكريم مديرى المدارس التى حصل فيها الطلاب على المراكز الأولى.