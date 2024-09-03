للوقوف على نسب تنفيذ المرافق.. محافظ قنا يتفقد المنطقة الصناعية بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية بمنطقة " هو" الصناعية بنجع حمادي للوقوف على نسب التنفيذ بمشروع توصيل المرافق للمنطقة، وكذا متابعة سير العمل بعدد من المصانع، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بقيمة 2.6 مليار جنيه، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالسميع مدير منطقة قنا لشركة الغاز الطبيعي، والمهندس رامي أبوبكر مدير مشروعات هيئة التنمية الصناعية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد محطة الغاز الطبيعي بسعة 30 ألف متر مكعب / ساعة، والتي تغذي المنطقة الصناعية، بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة تخفيض الضغط والقياس، وتنفيذ شبكات الضغط البيني بطول 42كم ، تمهيدا لضخ الغاز الطبيعي لمصانع المنطقة الصناعية.

وتفقد محافظ قنا، محطة تنقية مياه الشرب قيد الإنشاء، بقدرة استيعابية تصل إلى 21 ألف و800 متر مكعب في اليوم، وخزان بسعة 10 آلاف متر مكعب في اليوم، بنسبة تنفيذ بلغت 90% أعمال اعتيادية، وجاري الانتهاء من أعمال المأخذ تمهيدا لبدء الاختبارات والتشغيل.

وتابع محافظ قنا أعمال رصف الطرق وإنشاء السور، والبوابات بالمنطقة الصناعية والتى بلغت نسبه تنفيذها 50%.

وأكد محافظ قنا، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية سوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نسبة الإشغال بتلك المناطق، مؤكدا حرصه على متابعة المشروع وتذليل كافة العقبات حتي الإنتهاء من جميع أعمال المرافق، موجها بضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من أعمال الترفيق وفقا للجدول الزمني المقرر، وطبقا للمواصفات القياسية، بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات بالمناطق الصناعية.

وعلي هامش جولته تفقد محافظ قنا عدد من المصانع بمنطقة "هو" الصناعية، والمجمع الصناعي، واطمئن على انتظام سير العمل والإنتاج بمصانع انتاج اكياس البلاستيك، وإعادة تدوير إطارات السيارات، وتشكيل المعادن، وتصنيع المبات الليد، والتي يتم تصدير إنتاج بعض المصانع للخارج.



ويُذكر أن منطقة «هو»، الصناعية تقع على مساحة 500 فدان تم تقسيمها إلى 552 قطعة منها 231 قطعة مخصصة للمشروعات، وتضم 164 مصنع؜ا، منها 70 مصنعا منتجا و86 مصنعا تحت الإنشاء و5 مصانع في مرحلة استخراج الأوراق وإنهاء التراخيص.