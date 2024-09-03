لجان لحماية الأراضى وتوفير مستلزمات الإنتاج بكفر الشيخ واستئناف أعمال الصرف الصحى بقلين

كفر الشيخ - محمد سليمان

‏أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، استكمال أعمال مشروع توصيل خط الطرد إلى محطة معالجة الصرف الصحى، بعزبة مشرف التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المراهقة بمركز قلين، وذلك استجابة لمطالب الأهالى، فى ضوء خطة المحافظة لتذليل العقبات واستئناف الأعمال بالمشروعات المتوقفة وتحسين الصحة العامة والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تم تركيب خط الطرد بقطر بطول 3 كم، بقطر 450 مم واستكمال الأعمال الميكانيكية الواقعة على مصرف نشرت بزمام عزبة محجوب، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات بقرى ومدن المحافظة، للتأكد من تنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة والمواصفات القياسية المطلوبة، مع التوسع فى مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات.

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً برئاسة المهندس محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بحضور مديرى الجمعيات الزراعية، موجهاً بالمرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة أعمال صرف المقررات السمادية وأعمال حماية الأراضى، كما تم مناقشة سبل توفير مستلزمات الإنتاج، وكيفية رفع كفاءة الجمعيات، كما قامت مديرية الطب البيطري، بالمرور على الإدارات والوحدات التابعة للاطمئنان على سير العمل، جاء ذلك بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

ووجه المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بالتنبيه على لجان المرور على الإدارات الزراعية والجمعيات بالالتزام بالتعليمات الواردة وبالنموذج المعد خصيصاً لذلك حيث يقوم لجان المتابعة بمديرية الزراعة، بمتابعة سجل 2 خدمات ومراجعة ملفات نقل الحيازة ومطابقة الحائزين بسجل 2 خدمات بالمنظومة علي التابلت، وذلك لعدم إدراج حيازات وهمية، ومتابعة عمليات صرف الأسمدة ومطابقتها للحصر على الطبيعة وعلى المنظومة ورصيد الاسمدة واعمال الخزينة، ومتابعة عمليات الوارد من المبيدات والمنصرف والارصدة والغرض المخصص له.

وأضاف التركاوى، كما تتم متابعة مشاكل الرى والصرف والمنفذ من التطهيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة محلات المبيدات والمخصبات ومحلات ومصانع الاعلاف، وبحث الشكاوي وانضباط العمل بالجمعيات وسلامة استيفاء السجلات لمختلف الأعمال وللجنة كافة الصلاحيات فى اتخاذ الإجراءات فيما تراه من مخالفات حسب التعليمات، واتخاذ الإجراءات حيال وجود حالات تعدى على الأراضى الزراعية أثناء مرور اللجنة.