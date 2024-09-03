خدمات طبية وعلاجية بالمجان للمرضى الأولى بالرعاية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان، أعلنت جمعية الأورمان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لدعم غير القادرين من مرضى العيون والقلب، بالإضافة الى تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن المحافظة، فضلا عن تنظيم (4) قوافل طبية شهرياً بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة المرضى الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمات الطبية لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيذ المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان الطبية لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المرضى الغير قادرين بالمجان، وأن الجمعية تصل للمرضى الأكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة أسوان وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى.

وأعرب شعبان، عن خالص شكره وتقديره اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في أسوان فى إنقاذ حياة أكثر من 194 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من 39 ألف مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 9264عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 4512نظارة طبية على غير القادرين.



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