اليوم السابع
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علوم الحاسب بالمنصورة الجديدة تحقق المركز 3 بماراثون "بنها للابتكارات"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:31 م
علوم الحاسب بالمنصورة الجديدة تحقق المركز 3 بماراثون "بنها للابتكارات" فريق جامعة المنصورة الجديدة المشارك فى المنافسات
الدقهلية -محمد الحبشي

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فاز فريق من جامعة المنصورة الجديدة – كلية علوم وهندسة الحاسب بالمركز الثالث في مسابقة ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور خالد فؤاد مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب، ضم الفريق: أحمد إسماعيل، سيد مجدي، محمد أشرف، وأشْرف على الفريق ايه الزغبي، ميريت سمير.

جدير بالذكر ان ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024، والذي نظمته الجامعة بمركز إبداع مصر الرقمية يأتي في إطار جهود واهتمام الدولة المصرية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعها على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الســــاحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي.

يأتي ذلك حرصا من إدارة الكلية علي مساعدة وتحفيز الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية فقد شارك  الفرق في ماراثون الإبتكارات و صعد إلي التصفيات النهائية ضمن أكثر من 144 فريق من مختلف الجامعات.







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