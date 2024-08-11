انطلاق الاختبارات الإلكترونية لمنتصف العام بجامعة المنصورة الجديدة.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، الاختبارات الإلكترونية بالجامعة (Computer-based exams) على جميع المواد لطلاب جامعة المنصورة الجديدة.

ويشهد اختبارات مقررات الجامعة، نظام التصحيح الإلكتروني ومن ثم تعتبر هذا التجربة هى أول تجربة لإجراء الإختبارات الإلكترونية داخل معامل الجامعة بشكل كامل.

ويقدم نظام الاختبارات الإلكترونية العديد من المميزات مثل السرعة والكفاءة ويتيح للطلاب الحصول على نتيجة الإختبارات فور الانتهاء منها، كما يتيح أيضاً نظام الاختبارات الإلكترونية لوحة تحكم لرصد ومتابعة إجراء الاختبارات وكذلك إصدار العديد من التقارير الإحصائية المفيدة للعملية التعليمية.



الاختبارات الالكترونية داخل جامعة المنصورة الجديدة



انطلاق الاختبارات الالكترونية في جامعة المنصورة الجديدة



تفقد رئيس الجامعة لاختبارات الإلكترونية



جانب من تفقد رئيس الجامعة