سوهاج الأزهرية تختبر محفظى القرآن الكريم وتعلن جدول امتحانات التحويل

سوهاج محمود مقبول

قام فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمتابعة سير اختبارات المرحلة الثالثة لمحفظي القرآن الكريم فى الرواق الأزهري تم تنظيم الاختبارات بمقر الرواق الأزهري في معهد بنين سوهاج الديني، بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف ورئيس لجنة الاختبارات.

خلال جولته، تأكد الدكتور حمادي من انتظام سير العمل في لجان الاختبارات، وكان برفقته الدكتور مصطفى الشيشي، مدير إدارة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق الأزهري بسوهاج.

يُذكر أن هذه الاختبارات تستمر لمدة يومين، من 2 إلى 3 أغسطس 2024، ويشارك فيها 191 محفظًا من الأروقة الأزهرية من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بهدف تقييم مهاراتهم في تحفيظ القرآن الكريم.

في سياق متصل، أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، عن جدول امتحانات التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف للعام الدراسي 2024/2025. تُقام الامتحانات ابتداءً من الثامن من سبتمبر الجاري.

ذكر الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، وتشمل طلاب الصفوف الثاني والثالث الابتدائي والأول الإعدادي. بينما سيتم إجراء الامتحانات لطلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الاثنين 9 سبتمبر. ويخضع طلاب الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي للاختبارات يوم الثلاثاء 10 سبتمبر. تُعقد الامتحانات في مقرات الإدارات التعليمية أو الأماكن المحددة من قبل كل إدارة تعليمية.

وأضاف قدري أن الطلاب المحولين إلى المعاهد الأزهرية العادية سيُجرى لهم امتحان شفوي في القرآن الكريم فقط، في حين أن الطلاب المحولين إلى المعاهد النموذجية سيخضعون لامتحان شفوي في كل من القرآن الكريم واللغة الإنجليزية.