رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يطلق الموسم الجديد لرواق العلوم الشرعية والعربية

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت 31 أغسطس، فعاليات مبادرة السرد القرآني في مكتب تحفيظ بصائر، بحضور الدكتور كمال فايز، مدير شؤون القرآن الكريم، وعدد من موجهي القرآن الكريم المشرفين على مكتب التحفيظ. تهدف المبادرة إلى تسميع القرآن الكريم كاملاً لحفظة القرآن من الطلاب في مكاتب التحفيظ التابعة للأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حمادي أن الدراسة انطلقت اليوم في الموسم الجديد لرواق العلوم الشرعية والعربية بجميع مراحله، بدءًا من المرحلة التمهيدية، مرورًا بالمرحلة المتوسطة، وصولًا إلى المرحلة التخصصية، وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتعزيز دراسة العلوم الشرعية والعربية، وإتاحة الفرصة للراغبين في تعلّم هذه العلوم وفقًا للمنهج الوسطي المعتدل.

وأوضح رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن رواق العلوم الشرعية والعربية ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة التمهيدية والمرحلة المتوسطة، حيث تنقسم كل منهما إلى مستويين، ومدة الدراسة في كل مستوى ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة التخصصية، التي تتشعب إلى أربعة تخصصات هي: تخصص العقيدة، تخصص التفسير والحديث، تخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية ، وتتكون كل تخصص من هذه التخصصات من أربعة مستويات، مدة الدراسة في كل مستوى ستة أشهر.

وأشار الدكتور حمادي إلى أن الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية تُجرى بنظامين: الحضور المباشر والتعليم عن بُعد، وذلك لتسهيل عملية التعليم على الدارسين، يتوفر نظام الحضور المباشر في 18 محافظة، حيث تم تجهيز مقرات خاصة لاستقبال الطلاب، بينما يُتاح نظام التعليم عن بُعد في 27 محافظة، من خلال قنوات التليجرام التي أعدتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المحاضرات والمواد التعليمية.

وأكد حمادي أن الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجاني ومتاح لجميع الأعمار، ويشرف على التدريس نخبة من أساتذة جامعة الأزهر، مما يضمن جودة التعليم والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي.



اطفال فى السرد اليوم



فتيات بالسرد