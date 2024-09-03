سفير مصر بكوريا الجنوبية يلتقى رئيس مجلس إدارة رابطة المستوردين الكوريين

كتب احمد جمعة

فى إطار تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية وبمناسبة قرب الاحتفال بمرور 30 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين فى عام 2025، التقى السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر فى كوريا الجنوبية برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لرابطة المستوردين الكوريين "KOIMA".

هذا، وقد أعرب السفير المصرى عن التقدير للتعاون بين مصر والرابطة خلال السنوات الماضية، مُشيراً لأهمية تعزيز هذا التعاون وتفعيله وبخاصة في ظل تنامي العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، والإمكانات الكبيرة الموجودة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونوه السفير المصرى الي امكانية ترتيب زيارات لوفود تجارية وصناعية كورية لمصر خلال العام القادم لمناقشة التعاون في عدة مجالات، وتنظيم لقاءات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، واقترح أن يكون البلدان ضيوف شرف في المعارض المختلفة التي يتم تنظيمها في القاهرة وسول، بما يعزز العلاقات المصرية/ الكورية الجنوبية في مجال التجارة والصناعة.

من جانبه، أكد المسئول الكوري علي أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر وسريع خلال السنوات العشر الماضية، وأنه يمكن مضاعفة فرص التعاون خلال فترة وجيزة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها المجالات التجارية والصناعية المختلفة.