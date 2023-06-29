السفير المصرى فى كوريا الجنوبية يفتتح معرض الاستيراد الكورى

كتب أحمد جمعة

افتتح السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية بمراسم افتتاح معرض الاستيراد الكوري بمشاركة سفراء 57 دولة من أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والدول العربية، حيث شارك به وزير التجارة الكوري ونائبة رئيس وزراء سلوفينيا.

ويقام معرض الاستيراد الكوري بالعاصمة سول خلال الفترة 29 يونيو حتى 1 يوليو وبنظمه الاتحاد الكورى للمستوردين منذ عام 2003 ويعد أهم وأكبر معرض كورى متخصص في تلبية الاحتياجات الاستيرادية للسوق الكورى.





وشاركت مصر بجناح وطني نظمه وزير مفوض تجاري أحمد أموي رئيس مكتب التمثيل التجاري في سول بالتعاون وبمشاركة إيمان عمر مدير التعاون الدولي بجمعية المصدرين المصريين ( إكسبولينك ) حيث تم الترويج لعدد من القطاعات الإنتاجية المصرية على رأسها السلع الهندسية، الكيماويات، الصناعات الغذائية ، المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، الأثاث ومواد للبناء، كما شارك هانى سعد مدير تصدير شركة جذور المصريون المتخصصة في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية الطازجة والمجمدة حيث قام بعقد عدد من اجتماعات مع شركات كورية مستوردة تم خلالها الاتفاق على موافاتهم بتفاصيل الشحنات التي يمكن توريدها للسوق الكوري من حيث الأصناف والكميات والمواصفات والتعبئة واجال التسليم.

كما تم عقد العديد من اجتماعات توفيق الأعمال مع المشترين الكوريين من سلاسل سوبر ماركت ومستوردين وموزعين، ذلك بغرض التعريف بتطور الصناعة المصرية والتعرف على تفاصيل الاحتياجات الكورية تمهيدا لموافاتهم بعروض تصديرية وعينات لإبرام تعاقدات تصديرية بعدد من القطاعات الإنتاجية المصرية.