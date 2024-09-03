زوج يلاحق زوجته باستئناف لـ"طلاقهم" بالتجمع ويتهمها بالتحايل والتزوير

كتبت أسماء شلبى

"زوجتي تحايلت لتطليقي للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها-، وشهرت بسمعتي، وحرمتني من استخدام حقي القانوني بالدفاع عن نفسي، واستولت على شقة الزوجية والمنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بالتبديد، وحرمتني من أولادي".. كلمات جاءت على لسان زوج وقف أمام زوجته بمحكمة استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد تقديمه مستندات تفيد تحايل زوجته بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة.

وقال الزوج : "14 سنه زواج انتهوا بسبب تعنت زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، لتحرمني من كل حقوقي بسبب جبروتها، وتدعي علي بتهم كيديه حتي تنال مني، وتجبرني على التنازل عن حقي في رؤية أولادي ومنزلي، وتشهر بسمعتي تتحايل لتطليقي بالضرر".

وتابع الزوج: "حصلت على نفقات غير مستحقة تجاوزت 760 ألف جنيه، وقدمت مستندات رسمية لإثبات تحايلها وتزويرها وسرقتها لممتلكاتي، لإلحاق الضرر بي، وعندما أعترض وتصديت لتصرفاتها طلقتني، وتسبب لي بإصابات خطيرة وكسور ودمرت حياتي وجد نفسي مفلس ومهدد بالحبس ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.