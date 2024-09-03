اليوم السابع
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رحلات وأنشطة ترفيهية لمصيف جمصة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية بالدقهلية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 11:19 م
رحلات وأنشطة ترفيهية لمصيف جمصة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية بالدقهلية جانب من الأنشطة الترفيهية للأطفال
الدقهلية - سارة الباز

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بالشراكة مع إحدى الجمعيات، رحلات ترفهية لـ 4 أفواج من أبناء دور الرعاية الاجتماعية.

وشارك في الرحلات التي استغرقت 4 أسابيع مجموعة من الأبناء بلغ عددهم 45 طفلا برفقة مجموعة من المشرفين، وتضمنت الرحلات برامج ترفيهية، وثقافية بهدف إدخال جو من السعادة، والمرح للأيتام، وذويهم مع أقرانهم من أفراد المجتمع وسط أجواء، وفعاليات ترفيهية تتخللها بعض المسابقات الثقافية والرياضية.

وصرحت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أن المديرية حريصة على استمرار مثل هذه الأنشطة الترفيهية لما لها من أثر إيجابي، ورائع يحقق رضا، وسعادة الأطفال.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بدور الرعاية الاجتماعية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف، ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

 







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