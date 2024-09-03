رئيس هيئة النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق عاجل حول انهيار عقار مدينة نصر

أمر المستشار عبد الراضي صِدَّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى حادث انهيار عقار سكنى بدائرة حى "شرق مدينة نصر"، والذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، وكَلَّفَ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الخامس، بسرعة مباشرة التحقيقات.
رئيس هيئة النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق عاجل حول انهيار عقار مدينة نصرالثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:30 م
المستشار عبد الراضى صديق
كتب إيهاب المهندس ـ عبد الله محمود
أمر المستشار عبد الراضي صِدَّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى حادث انهيار عقار سكنى بدائرة حى "شرق مدينة نصر"، والذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، وكَلَّفَ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الخامس، بسرعة مباشرة التحقيقات.
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أمر المستشار عبد الراضي صِدَّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى حادث انهيار عقار سكنى بدائرة حى "شرق مدينة نصر"، والذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، وكَلَّفَ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الخامس، بسرعة مباشرة التحقيقات.
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