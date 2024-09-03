اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 09:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق عاجل حول انهيار عقار مدينة نصر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:30 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يأمر بفتح تحقيق عاجل حول انهيار عقار مدينة نصر المستشار عبد الراضى صديق
كتب إيهاب المهندس ـ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار عبد الراضي صِدَّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فى حادث انهيار عقار سكنى بدائرة حى "شرق مدينة نصر"، والذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، وكَلَّفَ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الخامس، بسرعة مباشرة التحقيقات.
 







انهيار عقار

عقار مدينه نصر

النيابه الاداريه

سقوط عقار

عقار مدينة نصر

انهيار عقار مدينة نصر

سقوط عقار اليوم

انهيار عقار بمدينة نصر

عقار مدينة نصر المنهار

عمارة مدينة نصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة