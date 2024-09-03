رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وكيل وزارة الصحة لبحث التعاون بتنظيم القوافل الطبية

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة تنظيم القوافل الطبية الشاملة لأبناء المحافظة، وغيرها من أوجه التعاون البناء لخدمة المواطن السويفي، جاء ذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو عثمان مدير مرفق اسعاف بني سويف، والدكتور محمد فؤاد الجبالي مدير الطب العلاجي.

وثمن رئيس الجامعة، التعاون بين الجانبين لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال مستشفيات جامعة بني سويف وقطاعات وزارة الصحة المختلفة لتوفير الرعاية الصحية وخدمة المرضي داخل المجتمع السويفي، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع كليات القطاع الطبي لتدريب جيل من شباب الأطباء قادر علي العطاء والإدارة لخدمة المنظومة الطبية ككل.

من جانبهم، وجه الوفد الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه الدائم على تقديم الدعم لكافة القائمين على المنظومة الصحية بما يضمن استمرارية الارتقاء بخدماتها وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين باعتبار الجامعة بيت خبرة يمتلك كوادر مدربة علي أعلي مستوي من الأطباء والتمريض.