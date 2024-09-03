رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات "ماراثون الجامعة للابتكارات"

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حفل ختام فعاليات "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024"، والذى نظمته الجامعة بمركز إبداع مصر الرقمية، جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية والقائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن سمير المدير التنفيذى للمجلس التنفيذى للابتكار وريادة الأعمال، والمهندس صلاح سليمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية، وعدد من عمداء الكليات، وأمناء الجامعة المساعدين للشؤون الإدارية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن جامعة بنها حريصة على دعم وتشجيع المبتكرين والنوابغ والاستفادة من أفكارهم الريادية والابتكارية، لتسهم فى رفع عجلة البناء والتنمية الشاملة تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تنظيم "ماراثون جامعة بنها للابتكارات"، يأتى فى إطار جهود واهتمام الدولة المصرية التى تولى الابتكارات أهمية كبيرة وتضعها على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتى تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمى، مشيرا إلى أن الفائزين فى الماراثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالى 240 ألف جنيه.

وأعرب "الجيزاوي"، عن سعادته البالغة بتنظيم الجامعة لماراثون الابتكارات، مشيدا بالطلاب المشاركين وبما قدموه وبذلوه من جهد لتقديم أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية.

من جانبه أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذى للمجلس التنفيذى للابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، إلى أن الماراثون شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف المؤسسات التعليمية سواء أن كانت جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومدارس التعليم الفنى والثانوية العامة وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية التى رغبت فى المشاركة.

واضاف أنه وصل أعداد المتسابقين فى المارثون إلى 423 متسابقا، والفرق المشاركة إلى 144 فريقًا يمثلون 73 مؤسسة تعليمية مختلفة، موضحًا أن المسابقات والتصفيات الأولية أسفرت عن تأهل ونجاح 32 فريقًا وهى الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية من الماراثون.

وفى ختام الاحتفالية، وزع رئيس جامعة بنها ونوابه الجوائز وتكريم الفرق الفائزة فى مسابقات الماراثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة.

يذكر أن المحاور الرئيسية بالماراثون تتضمنت: استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة واستخدام الذكاء الاصطناعى فى المجال الطبى واستخدام الذكاء الصناعى فى تحسين أداء الروبوتات الصناعية واستخدام الذكاء الاصطناعى لزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما تتضمنت المحاور أيضا الذكاء الاصطناعى لإنشاء مدن ذكية ومستدامة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى حماية البيئة واستخدام الذكاء الاصطناعى فى التعليم بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعى فى مواجهة تحديات الأمن الغذائي.