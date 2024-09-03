انطلاق مؤتمر الدراسات العليا بالعلوم الإنسانية بجامعة بنها أكتوبر القادم

القليوبية إبراهيم سالم

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية، في الفترة من 23 إلي 24 أكتوبر 2024، بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في مجال العلوم الإنسانية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن العلوم الإنسانية تعد من التخصصات الهامة حيث تلعب دورا أساسيا في عالم المعرفة خاصة وأن كل العلوم تنطلق منها في محاولة لتحقيق تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة الإنسانية التي تهتم بقضايا إنسانية واجتماعية متنوعة ومتباينة.

وأضاف "الجيزاوي"، أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، وطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وقالت الدكتور جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يناقش عددا من المحاور منها محور العلوم التجارية والاقتصادية، العلوم القانونية، العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، الدراسات الأدبية واللغوية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية والمعلومات، بالإضافة إلى محور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ومحور علوم التربية الرياضية، ومحور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية.

وأشارت "عبد الهادي"، إلى أن الجامعة تدعو جميع الباحثين والطلاب المتميزين في مرحلة الدراسات العليا للمشاركة في هذا المؤتمر المميز، الذي سيوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار البحثية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.