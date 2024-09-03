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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:00 ص
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريا اليوم الثلاثاء دار الافتاء
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية ، بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريا، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1446 ستكون يوم 4 سبتمبر المقبل وعدته 30 يوما.

وهلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم 3 سبتمبر المقبل (يوم الرؤية).

الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 20 - 21 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (15 - 27 دقيقة).

ويولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/3م (يوم الرؤية).

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

 






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