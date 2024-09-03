تنفيذ 60 قرار إزالة لمكامير الفحم غير المطورة بقريتين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بشن حملة مكبرة لإزالة «مكامير الفحم» غير المطورة بقريتي سد خميس والفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز مدينة سيدي سالم، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، والمهندسة مديحة درويش، مندوب جهاز شئون البيئة بطنطا.

وأضاف عبد المعطي، أسفرت الحملة عن تنفيذ «60» قرار إزالة لمكامير الفحم النباتي «غير المطورة» والتي تقوم بالحرق بمخالفة قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، ومصادرة الأخشاب المستخدمة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجهاز شئون البيئة بطنطا، والقوة المرافقة من شرطة المسطحات والبيئة، ومركز شرطة سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، مراجعة أوضاع المكامير طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئية، وغلق المكامير المخالفة، لافتًا إلى أن هذه الحملة ضمن سلسلة حملات متتالية ضد مكامير الفحم النباتي غير المطورة، وفي ضوء تنفيذ قرار المحافظة رقم (1646) لسنة 2024، لمواجهة النتائج السلبية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وما يصاحبها من تجمع الأدخنة والعوالق الملوثة في الهواء (ظاهرة السحابة السوداء) وحظر تشغيل المكامير والفواخير من منتصف أغسطس حتى نهاية نوفمبر 2024، في خطوة حاسمة نحو حماية البيئة وصحة المواطنين وفرض سيادة القانون، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على صحة أهالينا وتلبية احتياجاتهم على مستوى المحافظة.



إزالة مكامير بسيدي سالم



جانب من إزالة المكامير



رفع الأخشاب