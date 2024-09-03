تقديم 1.5 مليون خدمة صحية مجانية فى الغربية خلال حملة 100 يوم صحة

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، جهود مديرية الشئون الصحية بالغربية فى مبادرة 100 يوم صحة، والتى اطلقتها وزارة الصحة المصرية بداية من الأول من أغسطس 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للموطنين.

وأشاد محافظ الغربية، بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين فى الحملات القومية العلاجية المختلفة، لدعم صحة المواطن المصرى، والمساهمة فى بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتا إلى أهمية تلك المبادرات التى شكلت نقطة فارقة فى حياة ملايين المصريين.

كما أشاد محافظ الغربية، بكافة المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتًا أن المبادرة تعد نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، مشيرًا أن مبادرة 100 يوم صحة تسعى إلى التوسع فى توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

ومن جانبه أشار الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المبادره يشارك بها 10 إدارات صحية تتبع مديرية الشئون الصحية بالغربية وذلك من خلال 163 فريقا ثابتا فى وحدات دمج المبادرات الرئاسية وكذلك ما يقرب من 37 فريقا متحركا بالأماكن العامة والتجمعات والمساجد الكبرى وسيارات القوافل الطبية، حيث يتم العمل بمبادرات الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة والأم والجنين والكشف المبكر عن السمع وفحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية لكبار السن.

وأضاف أنه قد تم البدء بالعمل بمبادرة الأورام السرطانية التى تشمل الكشف المبكر عن أربع أنواع من الأورام السرطانية هم الأكثر شيوعا وهم سرطان الرئة، وعنق الرحم، والبروستاتا، والقولون، إلى جانب الخدمات المقدمة فى المنشات التى تتبع مديرية الشئون الصحية بالغربية.

وأوضح أن إجمالى المنتفعين بالخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية 643,814 منتفعا وبلغ عدد المنتفعين بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى من بداية شهر أغسطس وحتى اليوم 105492 منتفعا، دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى 97570 منتفعة، الأم والجنين 4016، السمعيات 7768، فحص المقبلين على الزواج 8668، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية 37581، كما بلغ إجمالى للمنتفعين بخدمات الرعاية الأساسية 359514، وبخدمات تنظيم الأسرة 201369، وبلغ إجمالى المنتفعين بالقوافل الطبية 8508.

وفى السياق ذاته أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه يتم تقديم خدمات 100 يوم صحة أيضا بالمستشفيات فتم استقبال 724220 حالة بعد تحويلها من أماكن تمركز المبادرة من خلال الاستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية وكذا الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى والأسنان والغسيل الكلوى والرعاية الطبية لحالات بالأقسام الداخلية والعناية والحضانات وذلك لتقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومجانية، والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.



فى إطار المساعى الدؤوبة لتحصين المجتمع وحماية حياة المواطنين من الوصول لمراحل خطيرة من بعض الأمراض، بالإضافة لدور مثل هذه المبادرات فى رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصرى خاصة وأنها تضمن امتداد الخدمات الطبية إلى المناطق النائية.